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علوم الدار

عبدالله بالعلاء يسلط الضوء على القيادة في المناخ والسلام والتعافي

عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال الجلسة (وام)
17 نوفمبر 2024 01:15

باكو (وام)

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خلال يوم «المناخ، والسلام، والإغاثة، والتعافي» «CPRR»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، أذربيجان، شاركت وزارة الخارجية في مجموعة من الفعاليات حول مؤتمر الأطراف COP28 ودوره الريادي في العمل المناخي.
وكان مؤتمر الأطراف COP28 أول مؤتمر يُخصص يوماً مستقلاً ضمن برامجه لهذا الموضوع المحوري، حيث شهد إطلاق «إعلان الإمارات COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام»، الذي حظي بدعم واسع من 94 دولة و43 منظمة.
وتأكيداً على ريادة دولة الإمارات في هذه المواضيع الحيوية، شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في الحدث الوزاري رفيع المستوى الذي استضافه معالي جيهون بيراموف، وزير خارجية أذربيجان، للإعلان عن «نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي»، بالإضافة إلى إطلاق «مركز باكو» كآلية لتنفيذه. وشهد الحدث حضور عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية.
وخلال الحدث رفيع المستوى، أكد عبدالله بالعلاء، أن «مركز باكو» و«نداء باكو» يمثلان خطوات مهمة نحو تمكين العمل المناخي في البلدان الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية، مستندين إلى النتائج الملموسة لمؤتمر الأطراف COP28 والأسس التي وضعتها الدورات السابقة من المؤتمر. كما أشار إلى التحديات الكبيرة في تأمين التدفقات المالية الضرورية لدعم الفئات الأكثر حاجة، مشدداً على أن هذه التحديات تُساهم في تعميق الفجوة بشكل ملحوظ.
حلقة نقاشية
كما شاركت وزارة الخارجية ضمن يوم «المناخ، والسلام، والإغاثة، والتعافي» في حلقة نقاشية نظمتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية «AGDA» في جناح دولة الإمارات، تناولت الإجراءات المطلوبة لتسريع العمل المناخي في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والسلام والأمن، مع استعراض التقدم المحرز منذ COP28 والتأكيد على أهمية وضع رؤية واضحة للخطوات المقبلة، وصولاً إلى مؤتمر الأطراف COP30.

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