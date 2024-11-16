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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي طالبات جامعة الشارقة المبتعثات

سلطان بن أحمد القاسمي خلال اطلاعه على مشروعات علمية لجامعة الشارقة (وام)
17 نوفمبر 2024 01:15

الشارقة (وام)

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في مكتبه، عدداً من طالبات الجامعة المبتعثات إلى جامعات عالمية، ضمن برنامج التبادل «الدراسة في الخارج» والذي ينظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشاد سموه بجهود الطالبات وطموحهن الكبير، وسعيهن إلى تطوير مهاراتهن ومعارفهن من خلال تجربة برنامج الدراسة في الخارج، والتعرف على الثقافات في الدول التي خضن تجربة الدراسة في جامعاتها، موصياً سموه إياهن بضرورة مضاعفة الجهود والجِد والاجتهاد وتطبيق ما تلقينه من علم خلال تجربتهن حتى الوصول إلى يوم التخرج.
وأكد سموه أهمية برنامج التبادل والدراسة في الخارج الذي ينعكس على مستوى طلبة الجامعة، ويعزز مهاراتهم العملية والتعليمية ويطور علاقاتهم من خلال الاحتكاك بالثقافات المختلفة والجاليات المتنوعة، كما يسهم في تفعيل الاتفاقيات والشراكات بين جامعة الشارقة والجامعات العالمية. كما اطلع سموه على عدد من أبرز المشروعات العلمية التي تنفذها الجامعة، خلال لقائه الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة ونوابه وعدداً من المسؤولين.
واطلع سموه، خلال اللقاء على تقرير حول «مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية» الذي يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية .

سلطان بن أحمد القاسمي
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