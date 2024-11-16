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علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يحضر حفل عشاء احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية

سعود بن صقر خلال حفل العشاء بحضور عبد الله بن طوق وسفير إيطاليا (وام)
17 نوفمبر 2024 01:15

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، حفل العشاء الذي أُقيم احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية، وأوجه التعاون المتنامي بين إمارة رأس الخيمة، وإيطاليا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
 كما حضر الحفل معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ولورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وإدواردو نابولي، القنصل العام الإيطالي في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مستهل اللقاء، بالضيوف، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأهمية تعزيز الشراكة القائمة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، مشيداً سموه بالشراكة المتنامية بين إمارة رأس الخيمة وإيطاليا الهادفة إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أكد لورينزو فانارا، أن هذا الحفل يجسد الصداقة والمحبة المتبادلة بين دولة الإمارات وإيطاليا، ويعكس مدى متانة وقوة العلاقات بين البلدين.

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