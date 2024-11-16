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علوم الدار

سعود بن صقر: المبادرات الإنسانية تسهم في بناء مجتمع متماسك

سعود القاسمي خلال حضوره السباق (وام)
17 نوفمبر 2024 01:16

رأس الخيمة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن المبادرات الخيرية والإنسانية تسهم في بناء مجتمع متماسك، وتزرع الأمل، وترسخ قيم التضامن والتعاون في النفوس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، فالعطاء ليس مجرد فعل نبيل، بل هو مصدر للسعادة والرضا. 
جاء ذلك خلال حضور سموه صباح أمس النسخة الـ 14 من سباق «تيري فوكس رأس الخيمة 2024» الخيري المخصص لدعم أبحاث السرطان، والذي أقيم على كورنيش القواسم وشهد مشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع.  وأشار سموه إلى أن هذه المبادرات الخيرية التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة، تلعب دوراً مهماً في تفعيل روح التعاون والتكافل بين مؤسسات وأفراد المجتمع، ما يعكس القيم الأصيلة لأبناء الإمارات. ولفت سموه إلى أن الجهود المشتركة التي يبذلها الجميع تعكس التزام المجتمع بدعم القضايا وتحقيق الأهداف الإنسانية. 
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالأهداف النبيلة للسباق الرامي إلى تعزيز الأبحاث والابتكار لعلاج أمراض السرطان، ورفع الوعي المجتمعي، والحفاظ على الصحة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة.. معرباً سموه عن شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية . 

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
تيري فوكس
كورنيش القواسم
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