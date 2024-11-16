الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل

17 نوفمبر 2024 01:18

أبوظبي (الاتحاد)
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، التي تُعقَد يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

أخبار ذات صلة
خالد عبدالله العوضي لـ «الاتحاد»: 103 دول استفادت من المساعدات الإغاثية  المرسلة من دبي منذ بداية العام
حاكم رأس الخيمة يحضر حفل عشاء احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية

ويلتقي سموه، خلال الزيارة، فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لبحث سُبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.
ويشهد سموه، على هامش الزيارة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات وشركات إماراتية وبرازيلية في مختلف المجالات الحيوية.

خالد بن محمد بن زايد
البرازيل
الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
قمة العشرين
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
اليوم 22:41
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل
17 نوفمبر 2024
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يحذر من الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية
17 نوفمبر 2024
دخان كثيف من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد أحياء مدينة صور بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
17 نوفمبر 2024
خلال جلسة تدريبية شارك فيها 2000 من المجندين والمحاربين القدامى الأوكرانيين شرق فرنسا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025
17 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©