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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
17 نوفمبر 2024 08:20

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس
درجات الحرارة
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الإمارات
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