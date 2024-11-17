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نيابة عن رئيس الدولة في قمة مجموعة العشرين.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى البرازيل

نيابة عن رئيس الدولة في قمة مجموعة العشرين.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى البرازيل
17 نوفمبر 2024 09:27

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، في زيارة رسمية، لحضور أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها التاسعة عشرة، التي ستُعقَد خلال يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

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يرافق سموّه، خلال الزيارة، وفدٌ رسمي يضمُّ كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
خالد بن محمد بن زايد
قمة العشرين
البرازيل
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