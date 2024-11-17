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علوم الدار

"طرق دبي" تنفذ مشروع تطوير مداخل ومخارج لـ 4 مناطق سكنية

"طرق دبي" تنفذ مشروع تطوير مداخل ومخارج لـ 4 مناطق سكنية
17 نوفمبر 2024 15:22

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير مداخل ومخارج إضافية لأربع مناطق سكنية، من شوارع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والإمارات، وحصة، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى مناطق ند حصة والعوير الأولى والبرشاء جنوبا ووادي الصفاء الثالثة.

يسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة تتراوح بين 50% و80%.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة.

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وأشار إلى أن المشروع يخدم أكثر من 400 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مداخل ومخارج إضافية، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع حصة، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق والحلول المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في تلك المناطق.

وأضاف أن المشروع يتضمن توفير مدخل ومخرج إضافي لمنطقة ند حصة من شارع الشيخ محمد بن زايد ومن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية 6000 مركبة في الساعة، ويخدم منطقة ند حصة، والورسان الرابعة، وحصة جاردنز، وواحة دبي للسيليكون، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف نسمة.

كما تنفذ الهيئة حاليا طرقا داخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، وتنفذ في الفترة القادمة مسارا للدراجات الهوائية بطول 16 كيلومترا، لتعزيز الربط مع مسارات الدراجات في المناطق المجاورة.

المصدر: وام
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