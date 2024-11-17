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علوم الدار

حمدان بن محمد يحضر أفراح النعيمي والمهيري

حمدان بن محمد يحضر أفراح النعيمي والمهيري
17 نوفمبر 2024 17:55

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وذلك في قصر الصفا بعجمان، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة عارف بن علي المهيري.

كان في استقبال سموه، لدى حضوره حفل الاستقبال، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

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كما كان في استقبال سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
حفل استقبال
أفراح النعيمي
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