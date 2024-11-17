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علوم الدار

"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

أبوظبي
17 نوفمبر 2024 18:23

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وقد تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 04:22، والجزر الأول عند الساعة 21:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 00:08، والجزر الأول عند الساعة 17:05.

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المصدر: وام
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