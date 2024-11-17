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شرطة أبوظبي.. تتجول بين تاريخ وتراث العاصمة

شرطة أبوظبي.. تتجول بين تاريخ وتراث العاصمة
18 نوفمبر 2024 03:45

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك أفراد من قسم الموروث الشرطي، وفريق الفرسان بشرطة أبوظبي، في مبادرة «المسير 1000 كيلو» التي نظمها «اكتف أبوظبي»، وتضمنت المشي لمسافة 1000 كيلومتر، بدءاً من غافة الشبهانة بمدينة السلع، مروراً بالعديد من المناطق التاريخية والأثرية، خاصة الحصون والقلاع في منطقة الظفرة، والمرور عبر أكثر من ثلاثين موقعاً ثقافياً وتاريخياً وبيئياً بارزاً. وتواجد أفراد قسم الموروث الشرطي بالقلاع والحصون، مع ارتدائهم الزي الأول لشرطة أبوظبي، لإبراز دور الشرطة في حماية وحفظ الأمن في أرجاء المنطقة كافة.

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