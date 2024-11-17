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شرطة أبوظبي ومستشفى الأهلية ينفذان مبادرة «تكاليف العلاج علينا»

شرطة أبوظبي ومستشفى الأهلية ينفذان مبادرة «تكاليف العلاج علينا»
18 نوفمبر 2024 03:45

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى الأهلية في مصفح بأبوظبي، مبادرة «تكاليف العلاج علينا» والتي تضمنت إعفاء مجموعة من المرضى من دفع رسوم التكاليف العلاجية التي تكبدوها خلال مرحلة العلاج، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر سنوياً. وأوضح العقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، أن المبادرة شملت تقديم المساعدات للمرضى، وتسخير كل الإمكانات لتخفيف المعاناة عنهم، ورسم البسمة والأمل، وتوفير الحياة الكريمة لهم، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بنشر رسائل التسامح والتعايش السلمي والسلام لفئات المجتمع كافة، من خلال المشاركة في الفعاليات والمبادرات الحضارية والإنسانية التي تسهم في إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح. وأكد الحرص على تعزيز مبادرات التسامح على الصعيدين الوطني والدولي، انطلاقاً من إرث الدولة الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.

شرطة أبوظبي
الأمن الجنائي
مصفح
اليوم العالمي للتسامح
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