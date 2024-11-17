«أبوظبي للدفاع المدني»: 3 إرشادات مهمة  لوقاية الأطفال من  حوادث السقوط

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أولياء الأمور إلى الحرص والاهتمام بأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم بالقرب من الشرفات تجنباً للسقوط - لا قدر الله.

وحددت «الهيئة» 3 إرشادات مهمة، تقي الأطفال حوادث السقوط من الشرفات، وذلك من خلال اتباع خطوات معينة، تتضمن تثبيت حواجز فعالة وغير قابلة للتسلق، كما يجب ألا يقل ارتفاع الحاجز عن 120 سم، وتجنب وضع قطع الأثاث بجانب الشرفات.

ونصحت الأسر والأهالي بضرورة اتباع إجراءات احترازية، لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر المحتملة. كما دعت إلى التعاون مع المؤسسات المعنية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حوادث السقوط تعتبر من أبرز مشاكل الصحة العامة في العالم.