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«مصدر» تعلن استكمال الإغلاق المالي لمشروعي طاقة شمسية في أذربيجان

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
18 نوفمبر 2024 03:45

باكو (وام)

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«سوكار غرين» وهي شركة فرعية مخصصة للمشاريع المستدامة، مملوكة بالكامل من قبل شركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، استكمال الإغلاق المالي لكل من مشروع محطة «بيلاسوفار» بقدرة 445 ميجاواط، ومحطة «نيفتشالا» بقدرة 315 ميجاواط للطاقة الشمسية في أذربيجان.
تشمل الجهات الممولة لمشروعي الطاقة الشمسية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية أكثر من 600 مليون دولار.
تم توقيع اتفاقيات التمويل على هامش مؤتمر الأطراف COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان، وعبدالعزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر»، وأفغان إيساييف، نائب رئيس شركة «سوكار»، وهاري بويد كاربنتر، المدير العام لاستراتيجية المناخ والتنفيذ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
قام بالتوقيع كل من عبدالله زايد، مدير إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في «مصدر»، وإلمير موساييف، المدير العام لشركة «سوكار غرين»، وعايدة ستديكوفا، مدير إدارة الطاقة لمنطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيمس لوك، مسؤول الاستثمار في إدارة تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايانك شودري، مدير إدارة عمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي.
وكانت «مصدر» و«سوكارغرين» وضعتا حجر الأساس لمشروعي الطاقة الشمسية «بيلاسوفار» و«نفتشالا» خلال مراسم أقيمت على هامش انعقاد أسبوع باكو للطاقة في يونيو 2024. من المقرر أن تكتمل عمليات الإنشاء للمشروعين بحلول الربع الأول من عام 2027.
دفع عجلة التمويل المناخي
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر».. «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي ودعم تنفيذ مشاريع وحلول الطاقة المتجددة، تؤكد هذه الاتفاقيات أهمية الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد في دفع عجلة التمويل المناخي وتطوير مزيد من مشاريع الطاقة النظيفة».
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الصديقة يسعيان إلى تقوية علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، واستثمار فرص تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتوفيرها بتكلفة مناسبة.

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