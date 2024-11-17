أحمد بن محمد: تعزيز فرص الكادر الإماراتي ومشاركته في صُنع إعلام بلاده واجب وطني

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تعزيز فرص الكادر الإماراتي وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع إعلام بلاده، واجب وطني يستوجب مضافرة الجهود لتحقيقه، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تولي الكفاءات والمواهب الإماراتية اهتماماً كبيراً، لافتاً سموه إلى أن مشاركة القطاع الخاص أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه قيادات المؤسسات الشريكة في مبادرة «تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام في إطار أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، حيث تطرق اللقاء إلى أهداف المبادرة في دعم المواهب الوطنية وزيادة فرصها في المجال الإعلامي، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مجال التوطين.

ورحب سموه بالشركات الإعلامية التي انضمت إلى المبادرة، مؤكداً أن دعمهم لأهدافها يعكس مدى الوعي بأهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للمشاركة في تطوير قطاع الإعلام.

وتواصل مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية» ضم المزيد من الشركات والمؤسسات الإعلامية، حيث رحّبت بانضمام قناة «المشهد»، ومنصة يانغو، وشبكة «أو إس إن» التي تشمل تحت مظلتها منصة «أنغامي»، ليصل إجمالي الجهات المشاركة إلى نحو 30 جهة إعلامية رائدة.

وأكد شركاء التعهّد التزامهم بتوفير الدعم الممكن لإنجاح أهدافه، مثمنين دور مجلس دبي للإعلام في إطلاق المبادرات التي تتيح مزيد الفرص أمام المواطنين الشباب في المجال الإعلامي.

عملاً بتوجيهات سمو النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبحضور سموه، وقع «مجلس دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، للتعاون في تأكيد فرص العمل للمواهب الإعلامية الإماراتية في القطاع الخاص. وأثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على دور «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» وبرنامج «نافس» في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة وما تطمح إليه من رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من الوصول إلى فرص التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم، غنّام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام.