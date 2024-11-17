الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد: تعزيز فرص الكادر الإماراتي ومشاركته في صُنع إعلام بلاده واجب وطني

أحمد بن محمد خلال لقاء قيادات المؤسسات (من المصدر)
18 نوفمبر 2024 03:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير الثقافة: الكونغرس العالمي للإعلام يعزّز مكانة الإمارات مركزاً للحوار
مكتوم بن محمد: دبي تستهدف الوصول لأفضل مدن العالم إقامة للعدالة وسيادة القانون

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تعزيز فرص الكادر الإماراتي وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع إعلام بلاده، واجب وطني يستوجب مضافرة الجهود لتحقيقه، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تولي الكفاءات والمواهب الإماراتية اهتماماً كبيراً، لافتاً سموه إلى أن مشاركة القطاع الخاص أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه قيادات المؤسسات الشريكة في مبادرة «تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام في إطار أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، حيث تطرق اللقاء إلى أهداف المبادرة في دعم المواهب الوطنية وزيادة فرصها في المجال الإعلامي، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مجال التوطين.
 ورحب سموه بالشركات الإعلامية التي انضمت إلى المبادرة، مؤكداً أن دعمهم لأهدافها يعكس مدى الوعي بأهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للمشاركة في تطوير قطاع الإعلام.
وتواصل مبادرة «تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية» ضم المزيد من الشركات والمؤسسات الإعلامية، حيث رحّبت بانضمام قناة «المشهد»، ومنصة يانغو، وشبكة «أو إس إن» التي تشمل تحت مظلتها منصة «أنغامي»، ليصل إجمالي الجهات المشاركة إلى نحو 30 جهة إعلامية رائدة.
وأكد شركاء التعهّد التزامهم بتوفير الدعم الممكن لإنجاح أهدافه، مثمنين دور مجلس دبي للإعلام في إطلاق المبادرات التي تتيح مزيد الفرص أمام المواطنين الشباب في المجال الإعلامي.
 عملاً بتوجيهات سمو النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبحضور سموه، وقع «مجلس دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، للتعاون في تأكيد فرص العمل للمواهب الإعلامية الإماراتية في القطاع الخاص. وأثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على دور «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» وبرنامج «نافس» في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة وما تطمح إليه من رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من الوصول إلى فرص التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم، غنّام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام. 

أحمد بن محمد
دبي
الإعلام
مجلس دبي للإعلام
الكوادر الإماراتية
القطاع الخاص
التنمية المستدامة
الإعلام العربي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تتصدر العمليات الإغاثية في شمال غزة
اليوم 03:47
ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ودونالد ترامب جونيور ترامب يحضرون مباراة للفنون القتالية في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يستكمل فريقه.. والديمقراطيون يواجهون توابع «الهزيمة الثلاثية»
اليوم 03:47
البابا فرنسيس يدعو إلى التحقق من ارتكاب إبادة جماعية في غزة
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التحقق من ارتكاب إبادة جماعية في غزة
اليوم 03:47
الليبيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية في مصراتة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ليبيا.. «المفوضية» تنفي إصدار نتائج انتخابات البلديات
اليوم 03:47
أشخاص يسيرون على أنقاض مبنى مدمر جراء غارة إسرائيلية في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 03:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©