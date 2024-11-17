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عبيد سيف الزعابي عضواً بمجلس إدارة «المنتدى الزراعي العالمي» في أمستردام

عبيد سيف الزعابي عضواً بمجلس إدارة «المنتدى الزراعي العالمي» في أمستردام
17 نوفمبر 2024 23:38

أمستردام (وام)
تم تعيين الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عضواً بمجلس إدارة المنتدى الزراعي العالمي (WAF) في أمستردام.
وهنأ البروفيسور رودي رابينج، رئيس مجلس إدارة المنتدى، الذي يضم قادة عالميين من مختلف البلدان والقطاعات، في رسالة له الدكتور عبيد الزعابي الذي يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في مجالات المحاسبة والمصارف والتمويل والاستثمار ما يجعله إضافة قيمة لمجلس إدارة المنتدى.
يعتبر تعيين الدكتور الزعابي خطوة رئيسية في تحديد أجندة التغيير وتعزيز السياسات والابتكارات الداعمة للأمن الغذائي، ودعم دور المنتدى الزراعي العالمي في توجيه الأولويات الاستراتيجية ومواجهة التحديات العالمية في قطاع الزراعة، ويعكس أيضاً التزام المنتدى بإحداث تأثير إيجابي ومستدام على الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المزارعين، ما يسهم في تحقيق مستقبل زراعي أكثر استدامة وازدهاراً.
يهدف «المنتدى الزراعي العالمي» إلى تمكين المزارعين الصغار وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال شراكات تتخطى الحدود والقطاعات.

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