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وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية

وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز  والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
18 نوفمبر 2024 03:45

أبوظبي (وام)

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تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لإطلاق حدث وطني استثنائي تحت شعار «وقفة ولاء» في إطار احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53.
يقام هذا الحدث - الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ الدولة- بمنطقة السميح يوم الثاني من ديسمبر المقبل، ويشارك فيه الآلاف من خريجي الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط في اصطفاف تاريخي يعكس روح الفخر والانتماء الوطني.
وقال اللواء ركن طيّار إسحاق صالح البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقوات المشتركة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث «إن وقفة ولاء ليست مجرد فعالية احتفالية، بل شهادة حية تجسد التزام أبناء الإمارات بحماية أمن الوطن واستقراره»، منوهاً بأن هذا الحدث يعكس تفاني الأجيال الشابة في خدمة وطنهم».
وأكد اللواء إسحاق البلوشي أن التحضيرات تسير وفق جدول زمني دقيق بالتعاون مع جميع الجهات والشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاح هذا الحدث الوطني، وأوضح أن المشاركة الواسعة من المعدات والطائرات العسكرية، تعكس جاهزية القوات المسلحة، وعزيمة أبناء الإمارات على أداء واجبهم الوطني بأعلى المستويات.
مواجهة التحديات
من جانبه، أكد العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن الخدمة الوطنية على مدى عشر سنوات أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وبناء جيل قوي وواعٍ قادر على مواجهة التحديات.
وأضاف أن «هذا البرنامج لم يكن مجرد تجربة عابرة، بل يعتبر إنجازاً وطنياً بارزاً نجح في تطوير قادة شباب يمتلكون روح المسؤولية والطموح لخدمة الوطن، لقد أثبت خريجو الخدمة الوطنية أنهم القوة الدافعة للتنمية والابتكار، وأنهم عماد المستقبل وقادة الغد الذين يواصلون بناء صروح الوطن وحماية مكتسباته».
الاصطفاف الرمزي
أشار العميد حمد خليفة النيادي إلى أن الاصطفاف الرمزي تحت شعار «وقفة ولاء» يمثل تكريماً لهذه الإنجازات، وفرصة لاستعراض روح الوحدة الوطنية التي توحد جميع أبناء الإمارات تحت راية القيادة الرشيدة، ويعكس الإرادة الوطنية والاعتزاز بالإنجازات التي حققها البرنامج، وقال إن هذا الحدث يؤكد أن الإمارات كانت وستظل نموذجاً عالمياً للوحدة والابتكار.

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