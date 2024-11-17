زايد بن محمد بن زايد يتوِّج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2024

توج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا على مدى 11 يوماً، بمشاركة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، مؤكداً دورها في الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتكريس تفوق أبطالها على المستوى العالمي.

وأشار سموه إلى أن الجائزة تعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، ووجهة رائدة لجذب المواهب المتميزة والكفاءات العالمية، متمنياً سموه للفائزين مزيداً من التألق والتميز في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.

وبهذه المناسبة، توجه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشدداً على أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو يسهمان في ترسيخ ثقافة رياضة الجوجيتسو كأسلوب حياة، يزرع في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل قيم المثابرة وقوة الإرادة والعزيمة والتحلي بالصبر في مواجهة التحديات.





وتوجه الهاشمي بالشكر إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان على حضوره وتشريفه لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والمشاركة في تتويج الفائزين، مؤكداً أن حضور سموه يعكس دعم قيادتنا الرشيدة المستمر للرياضة والرياضيين، ويجسد رؤيتها الثاقبة في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ويؤكد دورها المحوري في دعم مسيرة الرياضيين من مختلف دول العالم.

وشهد حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الذي نظمه اتحاد الجوجيتسو، تكريم الفائزين ضمن 22 فئة شملت أفضل الأبطال في رياضة الجوجيتسو، إضافة إلى تقدير جهود أفضل المؤسسات والأكاديميات المحلية والدولية، فضلاً عن تكريم الشركاء الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة الاتحاد والمساهمة في تحقيق رؤيته بنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو، وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

وكرمت جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو الأبطال والأكاديميات الأعلى تصنيفاً على المستويات المحلية والقارية والدولية، الذين حصدوا أعلى النقاط خلال موسم 2024، إلى جانب تكريم الجهات الشريكة والراعية.

حضر حفل الجوائز، سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وسعيد حميد الطاير، العضو المنتدب في شركة الطاير للسيارات - بريمير موتورز، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ويوسف أمين، نائب رئيس أول الدعم المؤسسي للمجموعة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعبدالعلي القرني من قناة سكاي نيوز عربية، وهشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، والدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وبدأت مراسم التتويج مع جائزة أفضل لاعبة إماراتية لفئة تحت 16 عاماً، وفازت بها حنين الخوري، وفاز اللاعب حمدان النجار بجائزة أفضل لاعب إماراتي لنفس الفئة.

وضمن الجوائز المحلية لفئة تحت 18 عاماً فاز اللاعب سالم القبيسي بلقب أفضل لاعب إماراتي، في حين فازت اللاعبة العنود الحربي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية للفئة نفسها.

وفاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الكبار، اللاعب عمر السويدي، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة إماراتية بهذه الفئة للاعبة بلقيس الهاشمي.

وعلى صعيد جوائز الأكاديميات الأفضل محلياً ودولياً، حصدت أكاديمية جرايسي بارا إنترناشيونال لقبي أفضل أكاديمية دولية في فئة الناشئين، وأفضل أكاديمية دولية لفئة الهواة، بينما ذهبت جائزة أفضل أكاديمية دولية في فئة الأساتذة إلى أكاديمية «M.O.D» الإماراتية، وكانت جائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة المحترفين من نصيب أكاديمية «كوماندو جروب».

وتقديراً لمساهمته في الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتعزيز انتشارها في القارة الآسيوية، استحق الاتحاد الكازاخي للجوجيتسو جائزة أفضل اتحاد آسيوي للجوجيتسو.

وعلى مستوى الجوائز الدولية لأفضل اللاعبين واللاعبات، فازت اللاعبة كاتويسيا ياسميرا دياز بجائزة أفضل لاعب الجوجيتسو في القارة الأفريقية، وكانت جائزة أفضل لاعب من قارة أوقيانوسيا من نصيب اللاعبة نيكي لويد غريفيث، وذهبت جائزة أفضل لاعب أوروبي للاعبة تامارا توروس، أما اللاعب تياغو ماسيدو فقد فاز بجائزة أفضل لاعب من أميركا الوسطى والشمالية، وفازت بجائزة أفضل لاعب من أميركا الجنوبية اللاعبة يارا ناسيمنتو، وفاز اللاعب عمر السويدي بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

وعلى مستوى اللاعبين الأفضل على مستوى العالم لعام 2024، فاز اللاعب توليو بيتا بجائزة أفضل لاعب صاعد، واللاعب تياغو ماركيز بجائزة أفضل لاعب من فئة الأساتذة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة في الحزام بني/ أسود إلى يارا ناسيمنتو، وفاز اللاعب فيليبي بيزيرا بجائزة أفضل لاعب لفئة الحزام الأسود.

وشهد الحفل أيضاً تكريم الجهات الراعية والشريكة التي كانت على مدار سنوات شركاء النجاح والتميز، وساهموا في دعم رياضة الجوجيتسو، وكان لهم دور أساسي في نجاح برامج وفعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وضمت قائمة الشركاء، مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة مبادلة للاستثمار، والطاير للسيارات، وبريمير موتورز، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقنوات أبوظبي الرياضية، و«سكاي نيوز عربية»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وآفاق الإسلامية للتمويل، ووزارة الداخلية، وبالمز الرياضية.

وتعليقاً على فوزه بجائزتي أفضل لاعب إماراتي لفئة الكبار، وأفضل لاعب في قارة آسيا، قال عمر السويدي: «سعيد للغاية بهذا التكريم، والفوز بجائزتين في حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو. كان موسماً حافلاً بالتدريب والمشاركة في مختلف البطولات، حيث وجهت كل تركيزي نحو تحقيق التميز والحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء في جميع البطولات، والحمد لله أنني نجحت في ذلك، وأتطلع لتحقيق المزيد في الموسم المقبل وأطمح لجائزة أفضل لاعب في العالم».

وقالت بلقيس الهاشمي، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية لفئة الكبار: «سعيدة للغاية بهذا التكريم، وإضافة إنجاز بهذا المستوى إلى مسيرتي الرياضية. ويمنحني ذلك حافزاً إضافياً لتحقيق المزيد ويؤكد لي أنني على الطريق الصحيح. وتتطلب هذه الجائزة السعي المستمر، وتقديم مستوى متميز على مدار الموسم ما يضفي عليها أهمية أكبر. وأتوجه بجزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على كل ما يقدمونه لنا».

وقال تياجو ماركيز الفائز بجائزة أفضل لاعب لفئة الأساتذة: «لا يمكنني وصف مدى سعادتي بأن أختتم الموسم بهذه الجائزة المهمة كأفضل لاعب في العالم، فضلاً عن حصولي على ذهبيتي العاشرة في نسخة هذا العام من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. من الرائع دوماً التواجد في أبوظبي التي تقدم جهوداً كبيرة في تطوير اللعبة، وتقديم بطولات مميزة».

وبدورها، قالت يارا ناسيمنتو، التي فازت بجائزتي أفضل لاعبة من فئة الحزام البني/ الأسود لهذا العام وأفضل لاعبة في أميركا الجنوبية: «شرف حقيقي أن أفوز بهذه الجائزة هنا في أبوظبي، التي تشهد عدداً من أكبر بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم. ويسرني أن أكون ضمن هذه المجموعة المميزة من لاعبي الجوجيتسو الذين حصلوا على الجوائز. سأتذكر هذه اللحظات دوماً، وأشكر أبوظبي من كل قلبي».