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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا» لمجموعة العشرين

صالح السويدي خلال المشاركة في اجتماع الشيربا الرابع لمجموعة العشرين (وام)
18 نوفمبر 2024 03:46

ريو دي جانيرو (وام)

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شارك وفد من دولة الإمارات برئاسة صالح السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، نائب «الشيربا» الإماراتي لمجموعة العشرين (G20)، في الاجتماع الرابع لـ«شيربا» المجموعة في ريو دي جانيرو خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 2024. 
وشهد الاجتماع مناقشة وصياغة إعلان قمة قادة مجموعة العشرين المزمع استضافتها من قبل البرازيل خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر. وركزت مسودة إعلان القادة التي تم التفاوض على صياغتها خلال اجتماع الشيربا، على العديد من القضايا الملحة على المستوى العالمي، ومن ضمنها الأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية، والإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، وتحول الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية.
يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في مجموعة العشرين بصفة ضيف للمرة الخامسة، حيث شاركت الدولة في أعمال المجموعة في فرنسا عام 2011 والمملكة العربية السعودية في عام 2020، وإندونيسيا في عام 2022، ثم الهند في عام 2023.

الإمارات
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صالح السويدي
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ريو دي جانيرو
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