الإمارات والبرازيل.. شراكة استراتيجية

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

تشارك دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، وذلك في إطار تبادل الرؤى المشتركة مع البرازيل، ما يدعم العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة أن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد تطوراً مطرداً مع اتفاقهما في عام 2019 على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تعكس دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين مكانتها العالمية الرائدة ودورها المحوري في معالجة مختلف التحديات الدولية، حيث تؤكد هذه الدعوة التقدير الدولي الكبير لإنجازات دولة الإمارات في مجالات التنمية الاقتصادية، الاستدامة، والسياسات الإنسانية، بالإضافة إلى دورها المؤثر في ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز السلام والاستقرار في مختلف دول العالم.

وتحتفي دولة الإمارات والبرازيل هذا العام بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعد هذه الشراكة الإماراتية البرازيلية مثالاً على التعاون المثمر بين الدول مع تعزيز الروابط التجارية والاستثمارات المشتركة التي انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، كما تمثل هذه الذكرى فرصة للاحتفال بالإنجازات المشتركة واستكشاف مزيد من مجالات التعاون في المستقبل، إضافة إلى ذلك تعكس هذه الذكرى عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين الإمارات والبرازيل.

ويتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتعد الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد البرازيل حالياً أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أميركا اللاتينية، وثاني أكبر شريك على مستوى القارتين الأميركيتين بعد الولايات المتحدة، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار مع وجود شركات إماراتية كبرى مثل «مبادلة» وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، والياه سات وغيرها.

اجتماعات

خلال العام الجاري، شاركت الإمارات في جميع الاجتماعات الوزارية المرتبطة بمجموعة العشرين، التي عقدت في البرازيل، والتي تضمنت اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، واجتماع وزراء التجارة والاستثمار، واجتماع وزراء العمل والتوظيف، واجتماع الشيربا، واجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2024، واجتماع وزراء الزراعة، واجتماع وزراء الطاقة، واجتماع وزراء الصحة بهدف بحث التحديات الصحية العالمية وتحديد الأولويات الاستراتيجية، واجتماعات وزراء التعليم، وغيرها من الاجتماعات التي جاءت ضمن أجندة عمل المجموعة.

العلاقات التجارية والاستثمارية

شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وبيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت 196.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصبح حصة مجموعة العشرين نحو 51.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة، وهو نمو جاء بفضل الزيادة القياسية التي سجلتها الصادرات الإماراتية غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 11.5%، علماً بأن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع مجموعة العشرين كانت قد وصلت إلى 393.2 مليار دولار في العام 2023، مسجلةً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالعام 2022، وبنسبة 54% مقارنة بالعام 2019، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأكبر 20 اقتصاداً حول العالم.