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رئيس البرلمان العربي يشيد بدعم «أم الإمارات» للأمهات اللبنانيات

رئيس البرلمان العربي يشيد بدعم «أم الإمارات» للأمهات اللبنانيات
18 نوفمبر 2024 03:45

القاهرة (وام)
أشاد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم الأمهات اللبنانيات من خلال إرسال طائرتين تحملان 80 طناً من المستلزمات الخاصة، وذلك في إطار الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» التي وجَّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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وقال اليماحي: «إن الدعم الكبير الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمهات في لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، يأتي تجسيداً وامتداداً للنهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الأشقاء، خاصة في أوقات المِحن والأزمات».
وأكد رئيس البرلمان العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني عربياً وإقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن الأيادي البيضاء لدولة الإمارات وصلت إلى جميع أنحاء العالم عبر تقديم العون لجميع المحتاجين.

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محمد أحمد اليماحي
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