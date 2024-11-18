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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

شعار المركز الوطني للأرصاد
18 نوفمبر 2024 08:36

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الاثنين.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس
الإمارات
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