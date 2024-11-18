الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

رئيس الدولة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني
18 نوفمبر 2024 09:16

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني.


وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق وأهلنا في عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والنماء والعز. بينما تفرح عمان بيومها الوطني فإن الفرحة تمتد إلى الإمارات وشعبها لأن فرحتنا واحدة وتجمعنا القرابة والجوار والمصير المشترك، وبتعاوننا ومحبتنا سنواصل تعزيز روابطنا من أجل ازدهار بلدينا الشقيقين ورخائهما".

 

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني
محمد بن راشد يهنئ السلطان هيثم وشعب عمان باليوم الوطني

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطنة عمان
الإمارات
محمد بن زايد
سلطان عمان
آخر الأخبار
راشد الملا بطل العالم للدراجات المائية للمرة السادسة
الرياضة
راشد الملا بطل العالم للدراجات المائية للمرة السادسة
اليوم 10:03
منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني
اليوم 10:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ السلطان هيثم وشعب عمان باليوم الوطني
اليوم 09:59
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم باليوم الوطني واستقلال بلادهم
اليوم 09:44
فوز فرنسي تاريخي.. ديشامب يثأر من إيطاليا!
الرياضة
فوز فرنسي تاريخي.. ديشامب يثأر من إيطاليا!
اليوم 09:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©