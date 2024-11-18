محمد بن راشد يهنئ السلطان هيثم وشعب عمان باليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، جلالة السلطان هيثم بن طارق، والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني المجيد.

وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك للشعب العماني الشقيق .. ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. وذكرى مسيرة نهضتهم المباركة .. داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم عزهم ومجدهم .. ويديم علينا وعليهم الأخوة والمحبة".

نبارك للشعب العماني الشقيق .. ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. وذكرى مسيرة نهضتهم المباركة .. داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم عزهم ومجدهم .. ويديم علينا وعليهم الأخوة والمحبة .. pic.twitter.com/JEGwgb72HL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 18, 2024