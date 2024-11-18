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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ السلطان هيثم وشعب عمان باليوم الوطني

محمد بن راشد
18 نوفمبر 2024 09:59

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، جلالة السلطان هيثم بن طارق، والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني المجيد.
وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك للشعب العماني الشقيق .. ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. وذكرى مسيرة نهضتهم المباركة .. داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم عزهم ومجدهم .. ويديم علينا وعليهم الأخوة والمحبة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلطان هيثم بن طارق
سلطنة عمان
محمد بن راشد
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