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منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني

منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني
18 نوفمبر 2024 10:00

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،

 صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني.

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وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس":"نهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. الإمارات وعمان تربطهما علاقات تاريخية راسخة تجسد أسمى معاني الأخوة وحسن الجوار".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الإمارات
سلطان عمان
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