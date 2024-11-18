أكاديمية ربدان تطلق برنامج الترجمة التخصصية في الدفاع والأمن لمواطني الدولة

أعلنت أكاديمية ربدان عن إطلاق برنامج «الترجمة التخصصية في الدفاع والأمن»، بهدف تأهيل مُترجمين مواطنين مُتخصصين في الترجمة الفورية والتتابعية في مجال التدريب الميداني ضمن القطاعات الأمنية والدفاعية.





ويتضمن البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يصل الى 40 ساعة مُعتمدة، يُمكن مُعادلتها واحتسابها ضمن المستويات المعتمدة في منظومة المؤهلات الوطنية، وتطرحه أكاديمية ربدان بصفتها مؤسسة تدريبية معتمدة رسمياً من المركز الوطني للمؤهلات. وستُتيح الأكاديمية للمُهتمين من الجهات الوطنية ابتعاث موظفيها من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق للمشاركة في البرنامج، وذلك ضمن شروط ومعايير مُحددة.







وقالت الدكتورة منى عبدالله بلفقيه، مدير إدارة شؤون التعليم المهني في أكاديمية ربدان إن البرنامج يدعم مواكبة أحدث التقنيات والمعدات والصناعات الدفاعية والأمنية وأكثرها تطوَّراً، ويرتقي بمستوى التدريب العسكري من خلال نقل التجارب والخبرات العالمية بدقة واحترافية وعالية، وضمان مستوى عالي من السرية والخصوصية في التعامل مع السياق العسكري.





وأضافت بلفقيه أن تأهيل المواطنين في هذا المجال المُهم يأتي ضمن رؤية أكاديمية ربدان في توفير مجموعة كبيرة من خدمات وحلول التعلم والتطوير التي تدعم منظومة التطوير المهني في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، فضلاً عن مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.



وتبلغ مدة البرنامج 5 شهور، تتضمن مساقات نظرية في اللغة الإنجليزية ضمن الأغراض العسكرية، ومهارات اللغة العسكرية في السياق الاماراتي، واللغة العربية في الترجمة التحريرية، ومهارات الترجمة الفورية، والترجمة الفورية في السياق العسكري، ومهارات الترجمة التتابعية، وغيرها.



ويتضمن البرنامج ما يصل الى شهر من التدريب العملي الميداني بمرافقة مترجمين ميدانيين متمرسين، ضمن رؤية تدعم صقل الخبرات العملية للمشاركين في الترجمة الفورية والتتابعية ضمن الأغراض الأمنية والعسكرية بمجالاتها المختلفة.



ويدعم البرنامج، الذي طوَّرتهُ إدارة شؤون التعليم المهني في أكاديمية ربدان، منظومة التطوير المهني الاحترافي في القطاعات الأمنية والدفاعية، فضلاً عن رفد المؤسسات الأمنية والعسكرية بكوادر وطنية مؤهلاً تأهيلاً عالياً ضمن أعلى معايير الجودة.



يُذكر أن أكاديمية ربدان حاصلة على 5 اعتمادات عالمية و3 اعتمادات محلية في إطار التدريب المهني، منها اعتماد مركز المؤهلات العسكري، واعتماد مركز المؤهلات الأمنية، واعتماد من جهات عالمية مرموقة منها مؤسسة «بيرسون بيتيك»، ومعهد الابتكار العالمي، ومعهد «ILM»، والشبكة الوطنية البريطانية للكليات المفتوحة، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.