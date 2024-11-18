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علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت

حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
18 نوفمبر 2024 14:45

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم، سعادة علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين، لسعادة القنصل العام التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على جميع المستويات، مؤكداً عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.  

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من جانبه، أشاد سعادة علي سالم الذايدي، بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله في الدولة. 
حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسعادة ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
الإمارات
الكويت
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