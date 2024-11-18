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علوم الدار

«التعليم والمعرفة» أبوظبي تفتح باب التسجيل في «حضانات الغد»

«التعليم والمعرفة» أبوظبي تفتح باب التسجيل في «حضانات الغد»
18 نوفمبر 2024 14:36

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة ثماني حضانات حكومية جديدة، ليصل إجمالي عدد حضانات الغد إلى عشر حضانات، وسيبدأ تشغيلها في ديسمبر 2024. 

ويندرج ذلك في إطار سعي الدائرة المستمر لدعم فرص التعليم المبكر الحكومي، حيث توفِّر الحضانات أكثر من 2,300 مقعد في أبوظبي والعين، ما يُسهم في تعزيز وصول الطلبة الإماراتيين إلى خدمات التعليم المبكر عالية الجودة، وترسيخ الهُوية الوطنية ومهارات اللغة العربية لديهم في سنٍّ مبكرة.

وتواكب حضانات الغد الطلب المتزايد على خدمات التعليم المبكر الحكومي، وتوفِّر بيئة داعمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. وفتحت الدائرة باب التسجيل في حضانات الغد للأطفال الإماراتيين وفقاً للنطاق الجغرافي، مع منح الأولوية لأطفال الأمهات العاملات من الإماراتيات، ما يُسهم في تطوير مسيرتهنَّ المهنية، ودعم البيئة الأسرية بتوفير رعاية عالية الجودة لأطفالهنَّ.

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وتدعم هذه الحضانات فرص العمل، عبر توظيف نحو 200 متخصِّص إماراتي في مجال التعليم المبكر من المعلمين ومقدِّمي الرعاية وموظّفي الدعم.

وتسهم الحضانات في إعداد قاعدة من الكفاءات التعليمية في مجال الطفولة المبكرة في الإمارة، من خلال دعم التطوُّر المهني للمعلمين الإماراتيين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. وشمل التدريب المتخصِّص للمعلمين 70 مُعلماً إماراتياً حتى اليوم، وستُدرَّب دفعة جديدة من المعلمين في ديسمبر 2024.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم
الحضانات
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