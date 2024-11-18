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الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 54

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 54
18 نوفمبر 2024 16:18

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني العماني.


وقالت سموها في البرقية: «يسرني أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عُمان، هذا اليوم الذي يجسد فخر الوطن وعزته، ويعبر عن مسيرة العطاء والنهضة التي تشهدها السلطنة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق».

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وأضافت سموها أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة فرصة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة في ظل رؤية طموحة تسعى لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لعُمان وشعبها الوفي.. ونعرب عن بالغ اعتزازنا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والتي تزداد قوة ومتانة ونمواً بفضل الرؤية الثاقبة والمستنيرة للقيادتين الرشيدتين في البلدين، وحرصهما الدائم على العمل سوياً من أجل تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين».

ودعت سموها في ختام برقيتها الله تعالى أن يديم على السلطنة أمنها وأمانها، وأن يوفق جلالة سلطان عمان في قيادتها نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأن يبارك في جهودكم الجليلة لما فيه الخير والنماء لسلطنة عُمان وأهلها.

المصدر: وام
الشيخة فاطمة
الإمارات
سلطان عمان
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