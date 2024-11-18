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نهيان بن مبارك: استثمار قدرات أصحاب الهمم يعزز التلاحم المجتمعي ويقويه

نهيان بن مبارك: استثمار قدرات أصحاب الهمم يعزز التلاحم المجتمعي ويقويه
18 نوفمبر 2024 16:50

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن استثمار قدرات أصحاب الهمم يعزز التلاحم المجتمعي ويقويه.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه قادة برامج الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورؤساء وفود 18 دولة، يتقدمهم الدكتور تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي ورئيس المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين عقدوا أمس اجتماعهم الأول بأبوظبي بعد انقطاع دام 6 سنوات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بدور قادة برامج الأولمبياد الخاص ومبادرتهم الإقليمية لتعزيز الوعي المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مؤكداً عمق الرسالة الإنسانية السامية للمجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص وجهوده المستمرة لتفعيل قدرات أصحاب الهمم واكتشاف مواهبهم وتعزيز قدراتهم سواء في الألعاب الرياضية التنافسية، أو دعمهم لممارسة الرياضة بشكل عام.

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وعبر معاليه عن سعادته بتطور المشاركة العربية والأفريقية والشرق أوسطية في ألعاب الأولمبياد الخاص وحصول أعداد كبيرة من المشاركين على ميداليات وبطولات كبرى، متمنياً لهم التوفيق دائماً.

وأكد أن فئة أصحاب الهمم واحدة من الفئات المهمة في المجتمع، وأن قيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي تؤكد دائماً أهمية دعم ومساندة هذه الفئة واستثمار قدراتها لتكون إضافة هامة لمجتمعها فاعلة في بيئتها المحلية.

من جانبهم، ثمن قادة برامج الأولمبياد الخاص جهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لتعزيز القيم الإنسانية الأصيلة ومنها التسامح والتعايش السلمي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعبروا عن شكرهم لاستضافتهم لإجراء هذا الحوار المفتوح حول أصحاب الهمم وأهمية تحفيزهم.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
أصحاب الهمم
الإمارات
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