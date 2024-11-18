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علوم الدار

نهيان بن مبارك يشارك الجالية الهندية احتفالية مهرجان "ديوالي"

نهيان بن مبارك يشارك الجالية الهندية احتفالية مهرجان "ديوالي"
18 نوفمبر 2024 16:59

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعدد من المسؤولين ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الهندية في الدولة، احتفالية أبناء الجالية الهندية في الدولة بمهرجان الأضواء "ديوالي"، وذلك في حديقة زعبيل بدبي.

تشارك الإمارات أبناء الجاليات المقيمة على أراضيها احتفالاتهم الوطنية والشعبية.. وبمناسبة مهرجان الأضواء "ديوالي"، تحتفل الامارات مع أبناء الجالية الهندية بهذا المهرجان،احتفاء بوحدة وتنوع ومواهب المجتمع الهندي وأبنائه في الدولة، وإبراز خصوصية المجتمع الهندي بثقافته.
وفنونه، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في حديقة زعبيل بدبي.

الاحتفال استقطب أكثر من 60 ألف شخص، شاركوا ببرنامج الاحتفالية المتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية والفلكلورية التي تعبر عن مختلف جوانب الثقافة الهندية وتنوعها، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الإنجازات من أبناء الجالية الهندية بالدولة.

الاحتفال الضخم يعكس نهج دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون والصداقة والعلاقات الإيجابية المتبادلة مع كافة شعوب ودول العالم، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أبناء مختلف الثقافات، من خلال مشاركتها احتفالاتها ومناسباتها الوطنية والشعبية والتاريخية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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