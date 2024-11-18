مبادرات وجهود ملموسة تبذلها الجهات المعنية في الدولة، في سبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات.

ومن بين تلك المبادرات، جهود الحفاظ على النمر العربي وبرامج إكثاره في عدد من المحميات الطبيعية في الدولة، والتي ساهمت في الحفاظ عليه، بعد أن أدرج على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

جهود ومبادرات ملموسة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارات وعلى رأسها "النمر العربي"



تقرير: أحمد الطنيجي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/hg5p11UT5I — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) November 17, 2024