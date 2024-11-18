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جهود ومبادرات ملموسة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارات وعلى رأسها "النمر العربي"

جهود ومبادرات ملموسة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارات وعلى رأسها "النمر العربي"
18 نوفمبر 2024 17:35

مبادرات وجهود ملموسة تبذلها الجهات المعنية في الدولة، في سبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات.
ومن بين تلك المبادرات، جهود الحفاظ على النمر العربي وبرامج إكثاره في عدد من المحميات الطبيعية في الدولة، والتي ساهمت في الحفاظ عليه، بعد أن أدرج على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
النمر
الحيوانات المهددة بالانقراض
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