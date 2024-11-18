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علوم الدار

توقعات بتكوّن سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا

أبوظبي
18 نوفمبر 2024 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 05:22، والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:49.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 17:50.

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المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
سحب ركامية
سقوط أمطار
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