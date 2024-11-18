حاكم رأس الخيمة يصل إلى قوانغدونغ الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام

وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إلى مقاطعة قوانغدونغ، بجمهورية الصين الشعبية، في زيارة تستغرق أربعة أيام توقع خلالها إمارة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع المقاطعة، وسيعقد سموه والوفد المرافق عدداً من اجتماعات الأعمال، والأنشطة الثقافية.

يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد الإمارة التي ستوقع اتفاقية تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، بحضور حاكم المقاطعة، وانغ وي تشونغ، وذلك في مدينة قوانغتشو عاصمة المقاطعة، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، والثقافة، والسياحة.

ويعقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الزيارة، لقاءات مع عددٍ من كبار القادة في المقاطعة، وطلبة جامعة سون يات سين، وهي جامعة بحثية عامة في قوانغتشو ويشارك في جلسة نقاشية مع طلبة الجامعة، ويزور عدداً من المناطق الثقافية في المدينة، بما في ذلك منطقة "يونغ تشينغ فانغ" التاريخية.

كما سيقوم سموه بزيارة القنصلية العامة للدولة في قوانغتشو، ويرأس وفد الإمارة لعقد عدد من اجتماعات الأعمال.

يذكر أن عدد سكان مقاطعة قوانغدونغ، يبلغ أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أميركي (أي نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في العام 2023.

وتعد المقاطعة مركزاً رئيساً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسة.