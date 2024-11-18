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علوم الدار

رئيس الدولة يعزي فارس المزروعي في وفاة والدته

رئيس الدولة يعزي فارس المزروعي في وفاة والدته
18 نوفمبر 2024 20:12

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، واجب العزاء إلى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث في وفاة «والدته».
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
تعزية
واجب العزاء
فارس خلف المزروعي
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