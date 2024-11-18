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علوم الدار

«حضانات الغد» توفر 2300 مقعد للأطفال الإماراتيين في أبوظبي

«حضانات الغد» توفر 2300 مقعد للأطفال الإماراتيين في أبوظبي
19 نوفمبر 2024 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة التعليم والمعرفة إطلاق ثماني حضانات حكومية ليصل إجمالي عدد حضانات الغد إلى عشر حضانات، على أن تدخل جميعها حيز التشغيل في ديسمبر 2024. ويأتي ذلك في إطار سعي الدائرة المستمر لدعم فرص التعليم المبكر الحكومي، حيث ستوفر الحضانات ما يزيد على 2.300 مقعد في أبوظبي والعين، ما يسهم في تعزيز وصول الطلبة الإماراتيين إلى خدمات التعليم المبكر عالية الجودة، وترسيخ الهوية الوطنية ومهارات اللغة العربية لدى الطلبة الإماراتيين في سنٍ مبكرة.
وتهدف حضانات الغد إلى مواكبة الطلب المتزايد على خدمات التعليم المبكر الحكومي، إذ توفر بيئة داعمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. وتم فتح باب التسجيل في حضانات الغد للأطفال الإماراتيين وفقاً للنطاق الجغرافي، مع منح الأولوية لأطفال الأمهات العاملات من الإماراتيات، ما يسهم في تطوير مسيرتهنّ المهنية ودعم البيئة الأسرية من خلال توفير رعاية عالية الجودة لأطفالهنّ.
كما تؤدي هذه الحضانات دوراً محورياً في توفير فرص العمل، عبر توظيف حوالي 200 متخصص إماراتي في مجال التعليم المبكر من المعلمين ومقدمي الرعاية وموظفي الدعم، مما يسهم في تعزيز القوى العاملة في أبوظبي وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.
وتسهم الحضانات في إعداد قاعدة متينة من الكفاءات التعليمية في مجال الطفولة المبكرة في الإمارة، وذلك من خلال دعم التطور المهني للمعلمين الإماراتيين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. وشمل التدريب المتخصص للمعلمين حتى اليوم 70 معلماً إماراتياً، على أن يتم تدريب دفعة جديدة بحلول ديسمبر 2024.

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