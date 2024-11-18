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علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستضيف لقاء علمياً لوزير الأوقاف المصري

وزير الأوقاف المصري متحدثاً خلال اللقاء (وام)
19 نوفمبر 2024 02:38

أبوظبي (وام)

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استضافت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بأبوظبي، معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، في لقاء علمي بعنوان «الانطلاق إلى الحضارة». 
والتقى معاليه الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، وعدداً من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وأشاد بالدور الريادي للجامعة في تقديم مبادرات أكاديمية وثقافية تهدف إلى بناء الإنسان، باعتباره محوراً أساسياً في استعادة الدور الحضاري للأمة.
وألقى معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، ضمن اللقاء العلمي، محاضرة لطلاب الجامعة تناول فيها أهمية القيم الإنسانية في تحقيق النهضة الحضارية، موضحاً أن هذه القيم تسهم في حماية كينونة الإنسان وتحفّزه على الإبداع والاكتشاف، وأكد أن تعاليم الإسلام تعزز من استنارة العقل وتحفّزه ليصبح أداة للتغيير والتقدم.
الحوار الثقافي 
أعرب الدكتور خليفة الظاهري عن سعادته بزيارة الدكتور الأزهري، مشيراً إلى أن هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الحوار الثقافي وترسيخ القيم الإنسانية مبادئ أساسية لبناء الحضارات. وأكد أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للقيم المشتركة التي تسهم في معالجة التحديات المعاصرة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات منصة عالمية للتسامح والتعايش، وشدد على أن الجامعة ستواصل مسيرتها في دعم كل ما من شأنه تعزيز الحوار الثقافي والتفاهم المشترك بين الشعوب.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
أبوظبي
مصر
خليفة الظاهري
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