صقر غباش يهنئ أحمد الصفدي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب بالأردن

أبو ظبي (وام)

هَنّأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في اتصال هاتفي، معالي أحمد الصفدي، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الإماراتية الأردنية، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التنمية، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين. وأكد معالي صقر غباش، أن العلاقات البرلمانية بين المجلسين هي امتداد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا الشقيقين، وأن المجلس الوطني الاتحادي حريص على تعزيز وتقوية علاقات العمل والتعاون البرلماني القائمة، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.