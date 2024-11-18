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رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في الكونغرس العالمي للإعلام

جناح رأس الخيمة (من المصدر)
19 نوفمبر 2024 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعرض إمارة رأس الخيمة، ممثلة بالمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، خلال مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام 2024، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، تحت شعار «الرؤية، التمكين، التفاعل» بمركز أدنيك أبوظبي، تجربتها التنموية الشاملة والمتسارعة لمختلف القطاعات، وأجندتها الخاصة بجودة الحياة والعيش. ويسلّط المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، الراعي الذهبي للحدث، عبر جناحه، الضوء على إطلاق منصة «قلب رأس الخيمة» الرقمية التفاعلية الشاملة، التي تهدف إلى توفير معلومات قيمة ومفيدة للجمهور حول مختلف جوانب الحياة والعمل في رأس الخيمة، بالإضافة إلى إبراز أهم المبادرات والحملات الإعلامية التي أطلقها لتعزيز مكانة الإمارة.
وتشهد إمارة رأس الخيمة، بفضل القيادة الحكيمة، والرؤية الثاقبة والمستقبلية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نهضة شاملة في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك جودة الحياة والعيش، والتعليم، والرعاية الصحية.

الكونغرس العالمي للإعلام
رأس الخيمة
منصور بن زايد
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