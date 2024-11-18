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حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح المهيري والفلاسي

حمدان بن محمد والحضور في صورة جماعية خلال الحفل (الصور من المصدر)
19 نوفمبر 2024 02:38

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة أحمد محمد بن صبيح الفلاسي. وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة أحمد محمد بن صبيح الفلاسي. وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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كما حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة أحمد محمد بن صبيح الفلاسي. وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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