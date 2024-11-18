نهيان بن مبارك: «الشبكة الوطنية» منصة لتمكين أبناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهدف الرئيسي للشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، كان ومازال هو تقديم كل دعم ممكن لحاضنات الأعمال القائمة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال الدعم والمساعدة والتدريب المناسبين، وتهيئة المناخ للنجاح المستدام، وأن صندوق الوطن يركز على أن تكون الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، منصة لتشجيع التعاون وتبادل الأفكار والخبرات، بما يكفل النجاح للشركات الناشئة، ولتعمل كوسيلة مهمة للتواصل وتبادل أفضل الممارسات، وكحلقة وصل بين حاضنات الأعمال والخريجين والشركات من أجل بناء مجتمعات منتجة داخل الدولة وعبر الحدود.

جاء ذلك عقب اطلاع معاليه على آخر التطورات والنتائج التي حققتها الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، وهي في طريقها لإكمال عامها الأول، حيث أطلقها صندوق الوطن في بداية يناير الماضي، بالتعاون مع 25 شريكاً رئيسياً يمثلون نخبة الحاضنات «الجامعية والتجارية» والمسرعات، والمؤسسات التمويلية، والجهات الحكومية مثل «هب 71»، و«ستارت إيه دي»، و«فلات 6 لابز»، ووزارة الاقتصاد، لتعزيز نظام ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفير منصة شاملة تسهم في ربط مختلف الأطراف المعنية بتطوير هذا القطاع.

وعبَّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن سعادته بما تم إنجازه في العام الأول للشبكة الوطنية وحجم التوسع الذي حققته من خلال ارتفاع أعداد أعضائها، مؤكداً أن الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال تتمتع بالقدرة على زيادة عدد الشركات الناشئة وترشيد إنشائها، سواء في الجامعات أو الحاضنات التجارية، وأنها تمتلك القدرة على تطوير أداء الشركات الجديدة والشركات الناشئة.

توسع

من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن الشبكة الوطنية شهدت توسعاً كبيراً في الفترة الأخيرة مع انضمام 150 عضواً جديداً خلال معرض جيتكس إكسباند نورث ستار في أكتوبر 2024، ليرتفع إجمالي عدد أعضاء الشبكة إلى حوالي 900 عضو، مؤكداً أن هذا التوسع يعكس نجاح الشبكة في جذب رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة، مما عزز مكانتها كأحد المحركات الأساسية لنمو ريادة الأعمال في الدولة.