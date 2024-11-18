«الأمن السيبراني» يدعو إلى تحميل التطبيقات والألعاب من المصادر الموثوقة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسر والأهالي إلى تحميل التطبيقات والألعاب من المصادر الموثوقة فقط، وذلك من خلال الحرص الدائم على استخدام المنصات الرسمية مثل متجر app store أو Google play، وتجنب الروابط العشوائية، فقد تحتوي على البرمجيات الخبيثة.

كما دعا إلى تجنب الروابط المشبوهة، حيث يجب تعليم الأطفال على عدم النقر على النوافذ المنبثقة أو الرسائل المشبوهة، لأن هذه غالباً ما تؤدي إلى برمجيات خبيثة خطيرة يمكنها إصابة جهازك بالكامل.

كما دعا مجلس الأمن السيبراني إلى تثبيت برامج مكافحة فيروسات موثوقة، ما يسهم في التأكد من أن جميع أجهزة العائلة تحتوي على برنامج مكافحة فيروسات مثبت ومحدّث، لمنع التحميلات الضارة، مؤكداً أنه مع اتباع هذه النصائح، فإنه يمكنك الاستمتاع باللعب وتصفح الإنترنت، والوقاية من خطر البرمجيات الخبيثة.

كما دعا مجلس الأمن السيبراني إلى اليقظة والحفاظ على أمان أجهزة العائلة، أثناء اللعب وتصفح الإنترنت، وعدم ترك البرمجيات الخبيثة تعرّض المعلومات الشخصية للخطر.