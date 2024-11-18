«تنمية المجتمع بأبوظبي» تدشن منتدى القطاع الثالث

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أمس، منتدى القطاع الثالث «بنسخته الثالثة» الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة، وهي استكمال لمسيرته تحت شعاره «شركاء لتحقيق الأثر»؛ بهدف تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتوطيد أواصر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، في سبيل الارتقاء بمستويات جودة الحياة في أبوظبي.

وحضر الفعالية معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وعدد من مسؤولي دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.

وقال معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي: «نحن في دائرة تنمية المجتمع، ندرك تماماً أهمية القطاع الثالث ودوره الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة وتكاملية الأدوار لتلبية حاجات المجتمع، عبر خدماتنا في ترخيص وتنظيم الجمعيات ومؤسسات النفع العام، إلى جانب وترخيص الفرق التطوعية وتصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي.

وتابع، نفخر اليوم بعدد الجمعيات المرخصة والتي تمارس دورها الفعال في خدمة المجتمع والتي بلغت 97 مؤسسة بزيادة 24% عن العام الماضي. وكذلك نسعد بجهود 106 شركات ذات هدف اجتماعي، محققة زيادة بلغت 39% عن العام الماضي، مما يعكس زيادة التزام القطاع الثالث في دعم التحديات الاجتماعية.

ولفت معاليه إلى أن القطاع الاجتماعي عبر هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، قدم 22 مليون درهم من المنح والتمويل لدعم نمو القطاع الثالث وريادة الأعمال الاجتماعي.

وأضاف معاليه، بحسب آخر الإحصائيات للنتائج المحلي الـ GDP، فقد بلغت مساهمات القطاع الثالث خلال عام 2022 أقل من 1% ونتطلع خلال السنوات المقبلة لزيادة هذه النسبة لتكون المساهمة أكثر فاعلية مع البرامج والحوافز والتسهيلات التي سيتم تقديمها. كما شهدنا في العام الماضي 873 ألف ساعة من العمل التطوعي، بقيمة مالية تقديرية 63 مليون درهم، وهو ما يعكس شغف أبناء المجتمع بالعطاء ورغبتهم الصادقة في خدمة مجتمعهم وأهاليهم.



نمو القطاع الثالث

ثم تم عمل جلسات نقاشية ضمن منتدى القطاع الثالث والتي تطرق فيها عبدالله العامري المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، للحديث عن تعزيز نمو القطاع الثالث، وتحدثت الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول، الخدمات الطبية وجودة الحياة في مجموعة أدنوك عن الشراكات والمساهمات المجتمعية وأثرها في المجتمع.

وبعد ذلك بدأت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «بناء أساسيات النمو في القطاع الثالث» والتي أدارها محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، وشارك فيها البروفيسور انغ هاك سنق، من جامعة سنغافورة والذي أكد على مدة أهمية دعم واستدامة القطاع الثالث في المجتمعات قاطبة ودعم كل الجهود لإنجاح دورهم الذي يرتقي بالفرد والمجتمع في آنٍ واحد.

وبعد ذلك تم عمل جلسة مع حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة، وهو خبير بناء القدرات للمؤسسات غير الربحية.

الفائزون

بهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إن فوز الجمعية اليوم، سينعكس بالفرحة على مرضى السرطان؛ نظراً لجهودهم خلال عام 2024، كما أن فوزنا سيكون ذا أثر اجتماعي كبير علينا وعلى جميع الجمعيات والمتطوعين كافة، بأنهم محل اهتمام وتقدير من قبل القيادة الرشيدة.

بدوره، قال محمد المثنى، عضو مجلس إدارة برنامج المارشال الإماراتي: یرتكز المارشال الإماراتي على العديد من نقاط القوة، ومن أبرزها إنه یعد الأول من نوعه على مستوى الدولة في التطوع الرياضي، واستقطاب المتطوعین وتأهیل مهاراتهم وخبراتهم في المحافل الریاضیة التي تمثلها الدولة محلیاً وعالمیاً.



الساعات التطوعية

قال عمر الهاشمي، مدير إدارة القوى العاملة بالبرنامج: بلغ عدد الساعات التطوعية المنجزة لعام 2023 «15.621» ساعة تطوعية في عدد (113) فعالية تطوعية على مدار العام - بلغ عدد المتطوعین خلال عام 2023 «7269»، بفارق واضح عن عام 2022، وتمثيل الدولة في إدارة وتنظيم طواف الإمارات على مدار أكثر من 5 سنوات متتالية.