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سفير بلجيكا: دور حيوي لمراكز الفكر في استشراف المستقبل

محمد العلي والسفير البلجيكي والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
19 نوفمبر 2024 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بمقره في أبوظبي، أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في حلقة نقاشية، تركزت حول أهمية المراكز البحثية والفكرية في تحليل القضايا العالمية المعاصرة، واستشراف مستقبلها، ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأكد السفير ديلكور، في بداية الحلقة، أن التعاون في مجال البحث العلمي يمثل أحد أهم أركان الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.
وأوضح أن بلاده تمتلك بنية تحتية بحثية متطورة ومراكز أبحاث عالمية المستوى، ما يجعلها شريكاً مثالياً في هذا المجال.
وشدد على أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في المستقبل.
وتطرق السفير ديلكور إلى أهمية التعاون الدولي في البحث العلمي، ووضع رؤى وتصورات علمية تسهم في مواجهة التحديات، وتعزيز التطور واستشراف الأحداث.
وقد أثنى سفير بلجيكا على جهود تريندز البحثية وإصداراته المعرفية، إضافة إلى حضوره الدولي الفاعل.
وكان الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، قد رحب في بداية الحلقة، بالسفير ديلكور، وقدّم نبذة مختصرة حول طبيعة عمل تريندز وقطاعاته، والقضايا التي يهتم بها، وأكد أهمية الدور الذي تؤديه مراكز الأبحاث في صياغة السياسات، وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات.
وأشار إلى أن التعاون بين مراكز الأبحاث المختلفة يساهم في تبادل المعرفة والخبرات، ويؤدي إلى نتائج بحثية ذات جودة عالية.
وفي ختام الحلقة، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود، واستمرار التواصل، بما يعزز ويؤطر التعاون بينهما في مجال البحث العلمي.

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مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
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