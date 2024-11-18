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علوم الدار

المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذرية

المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذرية
19 نوفمبر 2024 02:38

باكو (وام)

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وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذرية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام، وذلك على هامش الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 بباكو.
وقع مذكرة التفاهم معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية الأذرية.
وأكدت صاحبة غافاروفا دعم بلادها والجمعية الوطنية الأذرية لتوجهات المجلس وجهوده في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني، بما يدعم نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية والمحبة والسلام، ونبذ العنف والتطرف.
وتتضمن مذكرة التفاهم تسمية عضو من البرلمان الأذري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي بات يضم في عضويته أكثر من 100 برلماني من 100 دولة حول العالم.

الأمم المتحدة
المجلس العالمي للتسامح والسلام
الاتحاد البرلماني الدولي
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
كوب 28
كوب 29
أحمد بن محمد الجروان
أذربيجان
باكو
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