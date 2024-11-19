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علوم الدار

بتوجيهات حمد الشرقي.. الفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53

حاكم الفجيرة
19 نوفمبر 2024 13:33

أعلنت لجنة إمارة الفجيرة المنظمة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، تنظيم احتفالات وطنية تستمر عدة أيام وتشمل جميع مناطق الإمارة، بمشاركة شعبية واسعة النطاق.

وتتنوع الاحتفالات والفعاليات التي تم توزيعها في نوعها وأماكنها، لتشمل مدينتي الفجيرة ودبا الفجيرة والمناطق التابعة لهما، بهدف تحقيق مشاركة مجتمعية واسعة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

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وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، أن إمارة الفجيرة وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وضعت جدولاً للاحتفالات يشمل جميع مناطق الإمارة ليعكس حالة المحبة والفرح التي يشهدها الوطن في كل أرجائه في هذا اليوم العظيم، بحيث يكون بإمكان الجميع من داخل الإمارة ومن خارجها متابعة هذه الاحتفالات.

وقال إن مؤسسات حكومة الفجيرة أكملت استعداداتها وجريا على العادة لاستضافة الآلاف من الزوار والضيوف والمتابعين لفعاليات عيد الاتحاد لإماراتنا الحبيبة.
يذكر أن الاحتفالات هذا العام ستشهد كلا من الفجيرة ودبا الفجيرة والطويين والقرية ومسافي والسيجي ومربح واوحلة وغيرها من المناطق الأخرى.
وحرصت اللجنة المنظمة لاحتفالات إمارة الفجيرة بعيد الاتحاد الـ 53 على إقامة الفعاليات الوطنية في جميع مناطق الإمارة وفي المجالس المجتمعية، لإتاحة الفرصة لجميع الأفراد بالمشاركة والاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تُبرز مباهج الاحتفال بهذه المناسبة.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
حمد الشرقي
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