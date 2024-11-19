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ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا على هامش أعمال قمة الـ «20»

ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا على هامش أعمال قمة الـ «20»
19 نوفمبر 2024 13:58

بحث سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تعزيز العلاقات الثنائية مع فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في نسختها الـ «19»، التي تُقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، وسُبل تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين الصديقين.

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وأكَّد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين البلدين الصديقين، لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف النسخة الـ 19 من قمة مجموعة العشرين.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على المضي قُدُماً في تعزيز علاقاتها الراسخة مع جمهورية جنوب أفريقيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

المصدر: وام
ولي عهد أبوظبي
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خالد بن محمد بن زايد
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