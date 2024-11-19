الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يبحث علاقات التعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين

ولي عهد أبوظبي يبحث علاقات التعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين
19 نوفمبر 2024 14:35

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا في مختلف المجالات.

وأكَّد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتصدّر الدول العربية في مؤشر المعرفة... وتتفوق عالمياً في 16 مؤشراً فرعياً
ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا على هامش أعمال قمة الـ «20»

كما تناول اللقاء القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، والجهود المشتركة لتحقيق أهداف القمة.

وأكَّد الطرفان أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لتحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جورجيا ميلوني
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
إيطاليا
آخر الأخبار
68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
اقتصاد
68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
اليوم 15:30
إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
الرياضة
إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
اليوم 15:30
ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم
علوم الدار
ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم
اليوم 15:24
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر
اقتصاد
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر
اليوم 15:21
سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي
اقتصاد
«طلبات» تطلق الاكتتاب على 3.5 مليار سهم
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©