"قمة المعرفة 2024" تستشرف مستقبل المهارات واقتصاد الذكاء الاصطناعي

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي ، قمة المعرفة 2024، الحدث المعرفي السنوي العالمي البارز الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتناقش القمة التي تعقد هذا العام تحت شعار مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي، تناقش الحلول المبتكرة لمواكبة دعم التغيرات التكنولوجية المتسارعة.



وتحت شعار مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات قمة المعرفة 2024 والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركزاً على موضوعات التحول الرقمي وأثره في الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي والتحولات التي يفرضها على النماذج الاقتصادية المختلفة/فضلاً عن قضايا التعليم المستقبلي.



شهدت القمة الإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2024 والذي يعنى بتقييم واقع التعليم والبحث والتطوير والابتكارمستضيفة الاجتماع الأول لـلتحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات الذي يهدف إلى دعم مشروع أكاديمية مهارات المستقبل/لتأهيل مليون شخص من القوى العاملة في المنطقة العربية ورفع مستوى مهارتهم.



على مدى يومين تناقش جلسات القمة الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية ومواكبة خطط توظيف الذكاء الاصطناعي وتبني استخداماته في جميع القطاعات/ لدعم التحول الرقمي والتغيرات التكنولوجية العالمية المتسارعة.



قمة نجحت منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها الريادية منصة عالمية نوعيةعززت من مسارات إنتاج المعرفة ونشرها بما يضمن الاستعداد الأمثل للمستقبل وتلبية متطلباته واحتياجاته.