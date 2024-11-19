ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي،ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، "مركز التعلم الشامل" للطلبة من أصحاب الهمم في جامعة عجمان، وذلك في إطار مسيرة تحوّل الجامعة إلى مؤسسة غير ربحية بما يحقق أعلى درجات التميز الأكاديمي والمهني وتوفير فرص التعليم العالي لجميع فئات الطلبة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم في جامعة عجمان يمثل خطوة نوعية ضمن جهودنا المستمرة لتوفير بيئة تعليمية شاملة، تتيح للطلبة الفرصة للتغلب على التحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

وأضاف سموه: يأتي دعمنا لجامعة عجمان في مهمتها لتمكين الطلبة من أصحاب الهمم في سياق سعينا الدؤوب لضمان سهولة الوصول إلى التعليم وتعزيز التميّز الأكاديمي على كافة الأصعدة".

ويهدف المركز إلى تعزيز عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في الوسط الأكاديمي عبر توفير بيئة حاضنة تتيح لهم إمكانية تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم للتفوق على كافة الأصعدة الأكاديمية والاجتماعية والمهنية، وسط بيئة داعمة تضمّ مرافق أكاديمية متطورة ومصممة لتلبية احتياجاتهم، وتوفر لهم فرصة الحصول على جميع الموارد اللازمة لتحقيق أعلى درجات النجاح.

ويحرص المركز على توفير الامتحانات بالصورة التي تضمن عملية تقييم واختبارعادلة ومحفزة للطلبة مع وقت إضافي وأجهزة مخصصة لهذه الفئة من الطلبة. وسيتم اعتماد الأدوات والبرامج المتقدمة الخاصة بالطلبة أصحاب الهمم من جميع الفئات والتي تشمل برامج قارئات الشاشة وطابعات البرايل ولوحات مفاتيح خاصة فضلاً عن الكتب الالكترونية والصوتية لدعم الطلبة ذوي الصعوبات البصرية.

من جانبه، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان إن حضور سمو ولي عهد عجمان حفل افتتاح المركز يؤكد أهمية هذه المبادرة وتماشيها مع أهداف رؤية دولة الإمارات 2031 لتلبية احتياجات المتعلمين مدى الحياة. كما تعكس هذه الخطوة التزام جامعة عجمان بتوفير برامج تعليمية تلبّي أعلى معايير الجودة وتطوير بيئة أكاديمية حاضنة تلائم كافة الطلبة.

وأضاف مدير جامعة عجمان أن افتتاح المركز يشكل إنجازاً بارزاً في رحلة الجامعة نحو تأسيس مستقبل أكثر شمولية للتعليم العالي في المنطقة.. وتحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، نؤكد من جديد التزامنا بإتاحة الفرصة لجميع فئات الطلبة للوصول إلى بيئة تعليمية محفّزة ومشجعة". وأكد مواصلة توفير أرقى المعايير الأكاديمية وتوسيع نطاق إمكانياتنا في التعليم والبحث والخدمة المجتمعية مشيرا إلى خطط الجامعة المستقبلية لتطوير برامجها الشمولية وتوسيع خدمات الدعم والبرامج الأكاديمية المخصصة والمصممة للطلبة أصحاب الهمم.

وأعرب عن الشكر والتَّقْدير لعائلة المرحوم عبد الواحد الرستماني على دعمهم السخي في تمويل مشروع "مركز التعلم الشامل" للطلبة من أصحاب الهمم بجامعة عجمان.